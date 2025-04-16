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الرياض.. القبض على مواطن ووافدة لارتكابهما حوادث جنائية

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الرياض.. القبض على مواطن ووافدة لارتكابهما حوادث جنائية

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الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن ووافدة مغربية لانتحالهما صفة غير صحيحة، وارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في استدراج الأشخاص والاستيلاء على أموالهم، واستبدالها عملات مزيفة بها، وتحويل الأموال إلى خارج المملكة.
وضُبط بحوزتهما مبلغ 60 ألف ريال مجهولة المصدر، ومصوغات ذهبية، وسلاح أبيض.
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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