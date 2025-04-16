شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. القبض على مواطن ووافدة لارتكابهما حوادث جنائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن ووافدة مغربية لانتحالهما صفة غير صحيحة، وارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في استدراج الأشخاص والاستيلاء على أموالهم، واستبدالها عملات مزيفة بها، وتحويل الأموال إلى خارج المملكة.

وضُبط بحوزتهما مبلغ 60 ألف ريال مجهولة المصدر، ومصوغات ذهبية، وسلاح أبيض.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.