شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تبدأ استخدام بيانات الأجهزة لتحسين الذكاء الاصطناعى مع حماية الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل لاعتماد أسلوب جديد فى تدريب نماذج الذكاء الاصطناعى الخاصة بها، يهدف إلى تعزيز الأداء مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين. ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبرج ومدونة رسمية على موقع أبحاث تعلم الآلة التابع لأبل، فإن هذه التقنية الجديدة ستبدأ بالظهور فى نسخ البيتا المقبلة من iOS 18.5 وmacOS 15.5.

في الوقت الحالى، تعتمد أبل على بيانات اصطناعية – أي بيانات يتم توليدها بشكل مصطنع بدلًا من جمعها من المستخدمين – لتدريب ميزات الذكاء الاصطناعي مثل أدوات الكتابة وتلخيص الرسائل. لكن أبل أوضحت أن هذا النوع من البيانات له حدوده، خصوصًا عند محاولة فهم أساليب الكتابة أو تلخيص الرسائل الطويلة.

وللتغلب على هذا التحدي، طورت الشركة أسلوبًا جديدًا يقارن بين الرسائل الاصطناعية والرسائل الحقيقية، من دون أن تصل إلى محتوى البريد الإلكتروني للمستخدم. حيث تقوم أبل بإنشاء آلاف الرسائل الزائفة التي تغطي مواضيع يومية، ثم تحوّلها إلى ما يُعرف بـ “التضمينات” – وهي تمثيلات رقمية لمحتوى الرسائل.

يتم إرسال هذه التضمينات إلى عدد محدود من أجهزة المستخدمين الذين شاركوا فى برنامج تحليلات الأجهزة. تقوم هذه الأجهزة بمقارنة الرسائل الاصطناعية بعينة صغيرة من الرسائل الحقيقية للمستخدم، وتختار الرسالة الأقرب من حيث المضمون. لكن أبل أكدت أن الرسائل والمقارنات لا تخرج أبدًا من الجهاز.

ويتم إرسال إشارات مجهولة فقط إلى خوادم أبل باستخدام تقنية تُعرف بـ “الخصوصية التفاضلية”، حيث تقوم الشركة بتحليل الرسائل الاصطناعية التى تم اختيارها بشكل متكرر، دون معرفة الجهاز الذي اختارها. ومن ثم، تُستخدم هذه النتائج لتحسين أداء الذكاء الاصطناعى، مثل أدوات تلخيص البريد الإلكتروني، لتكون أكثر دقة وواقعية.

وقد طبقت أبل هذا الأسلوب من قبل في أداة Genmoji، التى تتيح للمستخدم إنشاء رموز تعبيرية مخصصة. حيث تقوم أبل بتتبع التعليمات الشائعة بشكل مجهول لتحسين فهم النظام لما يريده المستخدم. التعليمات النادرة تظل غير مرئية، ولا يتم ربط البيانات بأى مستخدم أو جهاز.

وأكدت أبل أنها ستطبق نفس التقنيات المعتمدة على الخصوصية فى أدوات ذكاء اصطناعى أخرى قريبًا، مثل Image Playground، وImage Wand، وميزة إنشاء الذكريات، وVisual Intelligence.