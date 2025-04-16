شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح نصف مليون شخص في غزة والاحتلال يعزل ثلث القطاع والان نبدء بالتفاصيل

منطقة عازلة في غزة

51 ألف شهيد

الدمام - شريف احمد - نزح نحو 500 ألف فلسطيني في قطاع غزة منذ انتهاء وقف إطلاق النار، مع استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وفقما قالت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء.وقالت ستيفاني تريمبلاي: "تفيد تقديرات شركائنا في المجال الإنساني بأن نحو نصف مليون شخص نزحوا منذ 18 مارس سواء للمرة الأولى أو مجددًا، في حين كان سكان القطاع البالغ عددهم الإجمالي أكثر من مليوني نسمة قد نزحوا بغالبيتهم الساحقة قبل وقف إطلاق النار.أعلن جيش الاحتلال الأربعاء أنه حوّل نحو 30% من مساحة قطاع غزة إلى "طوق أمني"، أي منطقة عازلة لا يستطيع السكان الفلسطينيون العيش فيها.وقال في بيان إنه هاجم نحو 1200 هدف جوًا، ونفذ أكثر من 100 عملية تصفية مستهدفة منذ استئناف عدوانه على القطاع في 18 مارس، بعد هدنة استمرت شهرين.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 51 ألف شهيد و116.343 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول 17 شهيدًا و69 إصابةً إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أشارت إلى افتقار المستشفيات للأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة أن أزمة نقص الأدوية يعيق عمل الطواقم الطبية لإتمام التدخلات الطارئة للجرحى.

