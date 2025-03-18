أفلام عيد الفطر 2025: اكتشف البوستر التشويقي المثير لـ «سيكو سيكو»!

الرياض - أميرة القحطاني - في إطار التحضير لموسم عيد الفطر 2025، أطلقت الجهة المنتجة لفيلم «سيكو سيكو»، والذي يلعب بطولته النجمين عصام عمر وطه دسوقي، البوستر التشويقي للفيلم، لتعلن عن بدء العد العكسي لعرضه،يأتي هذا التوقيت وسط تنافس قوي بين مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية التي تنتظر عرضها في هذه المناسبة المهمة.

عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي المشهورة «إنستجرام»، شاركت الجهة المنتجة لل الفيلم البوستر التشويقي، مضيفة بعض التشويق للجمهور من خلال الإعلان عن قرب موعد العرض،وفي تعليقها على الصورة، ذكرت الجهة «فاضل 12 يوم ونعرف ايه هو السيكو سيكو، استنوا فيلم سيكو سيكو بجميع دور العرض يوم عيد الفطر في مصر.،جاهزين».

فيلم سيكو سيكو نبذة عن الفيلم

فيلم «سيكو سيكو» هو إنتاج مشترك يضم مجموعة من الأسماء اللامعة في عالم السينما المصرية،يشارك في البطولة كل من عصام عمر وطه دسوقي وعلي صبحي وخالد الصاوى وتارا عماد وديانا هشام وأحمد عبد الحميد، في عمل كتب نصه محمد الدباح وأخرجه عمر المهندس، بينما تتولى شركة united studios وfilm square إنتاج الفيلم،يعكس هذا التعاون التفاعل النشيط بين الأسماء الهامة في صناعة السينما ويعكس جهودهم في تقديم محتوى شيق للجمهور.

أحداث فيلم سيكو سيكو

تدور أحداث فيلم «سيكو سيكو» في إطار تشويقي حول شابين، أحدهما يعمل في شركة شحن والآخر لعبة ألعاب فيديو،يدفعهم قدرهم لمواجهة تحديات ومشكلات معقدة، مما يقودهم إلى مفاجآت غير متوقعة تتطلب منهم اتخاذ قرارات مصيرية للخروج من الوضع الراهن بأقل الأضرار الممكنة،يشير هذا السيناريو إلى القضايا اليومية التي قد يواجهها الشباب، مما يجعله عملًا متجذرًا في الواقع.

أحدث أعمال طه دسوقي

من جهة أخرى، يمر طه دسوقي بفترة نشاط فني متميزة، حيث شهدت مسيرته مؤخرًا نجاحًا في مشاركته في مسلسل «ولاد الشمس» الذي تم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025،تنعكس هذه الحيوية على أدائه وتجربته الفنية، مما يجعله واحدًا من الأسماء الانتقالية في الساحة الفنية المصرية.

أحداث مسلسل ولاد الشمس

يتمحور مسلسل «ولاد الشمس» حول شخصيتين رئيسيتين تُدعيان «ولعة» و«مفتاح»، واللذين نشأوا داخل دار أيتام،يكشف المسلسل عن الاستغلالات التي قد يتعرض لها الأطفال في بعض دور الأيتام، حيث يدفعهم صاحب الدار، الذي يجسد شخصيته الفنان محمود حميدة، إلى الانخراط في عمليات سرقة وجرائم أخرى،يعكس هذا العمل قضايا استغلال الأطفال ويطرح تساؤلات اجتماعية هامة.

في الختام، ينتظر الجمهور بشغف عرض فيلم «سيكو سيكو» المتوقع أن يحمل العديد من المفاجآت والتحديات،يتجلى من خلال هذا الفيلم حرص الكثير من الفنانين وصناع السينما في مصر على خلق محتوى فني يتناول قضايا الشباب والمجتمع بشكل يلفت انتباه الجمهور،في ظل المنافسة القوية المنتظرة بين أعمال عيد الفطر، يبقى أن نرى كيف سيتفاعل المشاهدون مع ما يقدمه هذا الفيلم المرتقب.