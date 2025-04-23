شكرا لقرائتكم خبر عن العفو الدولية تتهم الاحتلال بشن هجمات عشوائية على المدنيين في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

عدوان إسرائيلي

الدمام - شريف احمد - اتهمت منظمة العفو الدولية جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات عشوائية على المدنيين في لبنان أثناء الصراع المستمر مع حزب الله.وقالت المنظمة الحقوقية اليوم الأربعاء، إن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني واتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في عدة ضربات في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024.وأشارت إلى واقعتين وصفتهما بأنهما غير قانونيتين ويحتمل أن تمثلا جريمتي حرب.وفي 25 سبتمبر الماضي أسفرت غارة إسرائيلية على شمال شرقي لبنان عن مقتل 23 فردا بعائلة من اللاجئين السوريين، من بينهم 13 طفلا.وتم قصف مبنى سكني مؤلف من طابقين في واقعة أخرى في الأول من نوفمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين.يذكر أن دولة الاحتلال لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي برعاية أمريكية ولاتزال تسيطر على مناطق في جنوب لبنان، رغم أنه ينص على انسحابها الكامل بعد غزوها للمنطقة في شهر أكتوبر الماضي ، وتشن غارات بشكل شبه يومي على جنوب لبنان.