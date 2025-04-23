شكرا لقرائتكم خبر عن على خلاف التوقعات.. ارتفاع مخزون النفط الخام في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

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مخزون النفط الخام

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات.وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 18 أبريل الحالي بواقع 200 ألف برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 700 ألف برميل، بعد ارتفاعه بواقع 500 ألف برميل في الأسبوع السابق.ومع الارتفاع غير المتوقع، أصبح المخزون الأمريكي 1ر443 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 5% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بواقع 5ر4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 3% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.كما تراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 4ر2 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 13% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.