السعودية | الدكتور الربيعة يزور المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة في مدينة المنستير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة, اليوم، المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة في مدينة المنستير -خلال زيارة معاليه الرسمية إلى الجمهورية التونسية- بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.

واطّلع الدكتور الربيعة خلال جولته الميدانية على الأقسام والخدمات التي يقدمها مستشفى فطومة بورقيبة، ومنها أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، وأقسام الجراحة، والخدمات الأخرى التي يقدمها المستشفى، ومنها أبرز العمليات الجراحية وزراعة الأعضاء ونشاط البحث العلمي الذي يقوم به المستشفى خاصة لدى الأطفال.

وأشاد الدكتور الربيعة بالمستوى المهني الذي تميزت به الكوادر العاملة بالمستشفى، مثمنًا الجهود المبذولة في تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

فيما أعرب مسؤولو المستشفى عن شكرهم وتقديرهم لهذه الزيارة التي تمثل دعمًا معنويًا مهمًا للعاملين بالمستشفى، وتجسد حرص معاليه على متابعة واقع العمل الإنساني في الميدان الصحي.

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