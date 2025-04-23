السعودية | الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة بسوريا يجري 10 عمليات لجراحة المخ والأعصاب و32 عملية لجراحة المسالك البولية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشف الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على 90 فردًا، وأجرى 10 عمليات لجراحة المخ والأعصاب و32 عملية لجراحة المسالك البولية، تكللت جميعها بالنجاح التام- ولله الحمد-، ضمن برنامج أمل السعودي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب والمسالك البولية في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، بمشاركة 26 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم.

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