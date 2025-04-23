السعودية | سمو وزير الثقافة ونظيرته الهيلينية يرأسان اجتماعًا للجنة الثقافة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رأس صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزيرة الثقافة بالجمهورية الهيلينية الدكتورة لينا مندوني، في محافظة جدة اليوم، الاجتماع الأول للجنة الثقافة المنبثقة من مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني.

ورحبَ سمو وزير الثقافة في بداية الاجتماع بنظيرته الهيلينية في المملكة العربية السعودية، متمنيًا لها والوفد المرافق طِيْبَ الإقامة، وأن تكون زيارتها نافذةً تتعرف من خلالها على التراث بالمملكة، وعمق ثقافتها المتجذرة في التاريخ والحضارة الإنسانية، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يهدف إلى ترسيخ التبادل الثقافي الدولي بين البلدين الصديقين، بما يعود عليهما وشعبيهما الكريمين بالمنفعة.

وأكد رئيسا لجنة الثقافة خلال الاجتماع أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين المملكة والجمهورية الهيلينية، وتفعيل مذكرة التفاهم في مجال الثقافة التي وقعت في يوليو 2022م.

وأشادا بالتعاون المستمر بين البلدين الصديقين، الذي تجسّد في مشاركة الجانب الهيليني في النسخة الثانية من أسبوع الحِرف السعودية الدولي (بنان)، الذي أقيم بالرياض خلال شهر نوفمبر2024م، إضافة إلى مشاركة متحف البيناكي اليوناني في بينالي الفنون الإسلامية 2025م المقام في محافظة جدة خلال الفترة من يناير إلى مايو للعام الجاري.

وثمّن سمو وزير الثقافة ومعالي وزيرة الثقافة في الجمهورية الهيلينية تنظيم “الأسبوع الثقافي السعودي في اليونان” الذي أُقيم بقاعة زابيون في العاصمة اليونانية أثينا خلال عام 2024م، الذي تضمّن جناحًا خاصًا بمبادرة “عام الإبل 2024م”، إلى جانب عروضٍ موسيقية ومسرحية، وورشِ عملٍ للحِرف التقليدية، وأجنحةٍ لفنون الطهي، ومعرضٍ للخط العربي، إضافة إلى معرضٍ للأزياء، والأفلام السعودية، وعناصر ثقافية أخرى.

‎حضر الاجتماع من الجانب السعودي كل من معالي مساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبد الرحمن الكنعان، ومن الجانب اليوناني

سفير الجمهورية الهيلينية لدى المملكة ألكسيسكونستانتوبولوس، ومستشار وزيرة الثقافة فاسيليس خيروس، والمستشارة الخاصة آنابانا جيوتاريا.

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