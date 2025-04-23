التعازي الحارة للأهل داخل وخارج السودان وخاصة بالخرطوم والجبال لفقد الاستاذ ميرغني ادريس الامين العام المكلف للحزب القومي السوداني، وتعازينا موصولة ايضا للرفاق بالحزب الرئيس البروفيسور الامين حمودة والأستاذ ريفي سبو وبقية القيادات ، تقبل الله استاذنا ميرغني مع الصديقين والشهداء وإنا لله وإنا إليه راجعون. مبارك اردول

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