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تبعات هجوم كشمير.. "الأمن القومي" الباكستاني يجتمع للرد على الهند

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أ ف ب- إسلام آباد 0 تبليغ

تبعات هجوم كشمير.. "الأمن القومي" الباكستاني يجتمع للرد على الهند

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الدمام - شريف احمد - أعلن نائب رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية إسحق دار، مساء الأربعاء، عبر منصة إكس، أن لجنة الأمن القومي التي تضم مسؤولين مدنيين وعسكريين كبارا ستجتمع الخميس "للرد على بيان الحكومة الهندية".
وغداة الهجوم الاكثر دموية على مدنيين منذ أعوام في كشمير الهندية، أعلنت نيودلهي تعليق العمل بمعاهدة استراتيجية لتقاسم المياه مع باكستان، إضافة الى إغلاق معبر بري رئيسي بين البلدين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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