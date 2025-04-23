شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد تطمينات ترامب بشأن الاحتياط الاتحادي والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاعات قوية للأسهم

إقالة رئيس الاحتياط الاتحادي

ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا

سهم شركة تسلا

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأمريكية في تعاملات اليوم الأربعاء، ضمن موجة صعود الأسواق العالمية عقب تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خططه بخصوص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي وحربه التجارية، والتي وجدها المستثمرون مشجعة.وقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا بنسبة 2ر2% بعد ظهر اليوم، بعد المكاسب الكبيرة التي حققها أمس متجاوزًا خسائر الاثنين الماضي.بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 591 نقطة بنسبة 5ر1% بحلول الساعة الثانية تقريبًا بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، في حين قفز مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2ر3%.جاءت مكاسب وول ستريت في أعقاب ارتفاعات قوية للأسهم في معظم أنحاء أوروبا وآسيا.كما تأتي هذه المكاسب في إطار موجة التقلبات الحادة صعودًا وهبوطًا في الأسواق المالية، إذ يواجه المستثمرون صعوبة في التعامل مع حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن ما سيفعله ترامب بسياساته الاقتصادية.ولا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا بنحو 12% عن مستواه القياسي الذي سجله في وقت سابق من هذا العام، بعد أن انخفض لفترة وجيزة بنحو 20% عن مستواه القياسي.ويعود ارتفاع السوق جزئيًا إلى تصريح ترامب مساء الثلاثاء بأنه لا ينوي إقالة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي.وكان ترامب انتقد بشدة جيروم باول رئيس المجلس، ووصفه بأنه خاسر كبير، بسبب تردد المجلس في خفض أسعار الفائدة.وفي حين أن خفض أسعار الفائدة قد ينعش الاقتصاد الأمريكي، فإنه قد يسبب أيضًا ضغوطًا تصاعدية على التضخم.ويرى الاقتصاديون أنه من المرجح أن تدفع رسوم ترامب الجمركية الاقتصاد إلى التباطؤ والتضخم إلى الارتفاع ولو لفترة وجيزة.وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مسيرة الصعود اليوم.وارتفع سهم إنفيديا للرقائق الإلكترونية بنسبة 4ر5% لتعوض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الأسبوع الماضي عندما أعلنت الولايات المتحدة اعتزامها تشديد القيود على تصدير رقائق إتش 20 التي تنتجها الشركة إلى الصين، وهو ما قالت الشركة إنها ستكبدها خسائر بنحو 5ر5 مليار دولار.كما أسهمت أسهم أخرى في منظومة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قيادة هذا الاتجاه الصعودي للسوق.قفزت أسهم شركة فيرتيف هولدنجز بنسبة 9ر11% بعد أن أعلنت عن أرباح وإيرادات أقوى للربع الأخير مما توقعه المحللون.وقالت إنها لا تزال تشهد طلبًا متسارعًا من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.وارتفع سهم شركة سوبر ميكرو كمبيوتر التي تنتج الخوادم المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، بنسبة 8ر10% محققة أكبر مكسب بين الشركات المدرجة على مؤشر إس آند بي 500.وارتفع سهم بالانتير تكنولوجيز التي تقدم منصة ذكاء اصطناعي للعملاء، بنسبة 7ر8%.ارتفع سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا بنسبة 5ر8% بعد أن صرح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك اعتزامه تخصيص جزء أكبر من وقته للشركة بعد التراجع الكبير في أرباحها خلال الربع الأول من العام الماضي.