وزارة الخارجية: المملكة ترحب بالاتفاق الثلاثي بين “طاجيكستان” و”قرغيزستان” و”أوزبكستان” على تحديد نقطة اتصال الحدود الدولية الثلاثية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالاتفاق الثلاثي بين كل من جمهورية طاجيكستان وجمهورية قرغيزستان وجمهورية أوزبكستان على تحديد نقطة اتصال الحدود الدولية الثلاثية والتوقيع على إعلان “خُجند” حول الصداقة الأبدية بين الدول الثلاث.

وأعربت المملكة عن خالص التهاني لحكومات وشعوب طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان على توقيع الاتفاق، متمنيةً لها دوام الاستقرار والازدهار.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط