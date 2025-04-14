شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: الزمالك يطارد بيراميدز والأهلى للمنافسة على اللقب والوصيف والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل المحلل الفني والخبير باليوم السابع، أن فوز الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون مقابل في ختام منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصرى (دوري nile) أشعل المنافسة على اللقب والوصيف، ومن ستكون له فرصة تمثيل الكرة المصرية في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وقال عقل، في الفقرة التحليلية بتليفزيون الخليج 365، التى يقدمها الزميل محمد أبو ليلة، إنه بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لدوري أضواء والشهرة أصبحت المنافسة بين فرق المربع الذهبي قريبا جدا، وفارق النقاط أيضا أصبح قريبا جدا، فقد حافظ بيراميدز على الصدارة برصيد 44 نقطة، بينما الأهلي لديه 40 نقطة يحتل بها المركز الثاني، ويأتي الزمالك برصيد 38 نقطة في المركز الثالث، والمصري برصيد 34 نقطة في المركز الرابع، لذا أصبح اللقب في الملعب، ومن الصعب تحديد من سيحصد اللقب، وأيضا المنافسة على الوصيف أصبحت مشتعلة بين الأهلي والزمالك لرغبة كل منهما في تمثيل الكرة المصرية بدوري أبطال أفريقيا في حالة فوز بيراميدز باللقب الأول في تاريخه، وهذا ما يسعى اليه الفريق السماوي.

وأضاف عقل، إن هناك 6 مباريات لكل من الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري، وبالتالي من الصعب التنبؤ بمن سيحمل الدرع الـ65 لدوري، وأن هناك أكثر من ناد يمكن أن يتسبب في تعطيل الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري خلال مباريات الجولات الـ6 الباقية للفرق الأربعة، خاصة أن الساحرة المستديرة لا تعترف إلا بالفوز، ولكن بالفعل ليس هناك مستحيل في منافسات كرة القدم، ويمكن أن يتغير الترتيب من جولة لأخرى حسب النتائج، خاصة أن الفرق الأخرى سيكون لها دور مهم ومؤثر في نتائج الجولات الـ6 المتبقية من عمر المرحلة النهائية للدورى، خاصة بعد رغبة الزمالك تمثيل الكرة المصرية بدوري أبطال أفريقيا بعدما ودع الكونفدرالية الموسم الحالي من الدور ربع نهائي، لذا أكدنا أن الأبيض "جاي من بعيد" لمنافسة في الربع الذهبي.

واختتم عقل تصريحاته في الفقرة التحليلية بقوله: "خلينا نشوف ما ستسفر عنه منافسات الجولات الـ6 الباقية للفرق الأربعة (بيراميدزوالأهلي والزمالك والمصري)، لكن دائما الساحرة المستديرة حافلة بالمفاجآت، وليس هناك مستحيل في كرة القدم التي لا تعترف إلا بالجهد والعرق داخل المستطيل الأخضر، ويبقى التوفيق هو كلمة السر في حصد البطولات، لكن أعتقد أن الجولات الـ6 ستشهد مفاجآت غير متوقعة في النتائج.