شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التظلمات باتحاد الكرة: تقديم اجتماع أزمة القمة لـ22 أو 23 أبريل الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو لجنة التظلمات باتحاد الكرة أنه سيتم تقديم اجتماع اللجنة والذى كان مقررا له يوم 24 بسبب الإجازة الرسمية للدولة في هذا اليوم، على أن يتم تقديم الاجتماع ليوم 22 أو 23 وهذا ما سيتم حسمه غدًا.

وعقدت لجنة التظلمات بالاتحاد المصرى لكرة القدم الخميس الماضى اجتماعها الأول لمناقشة أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلى والزمالك، والتى تم إلغاؤها بسبب عدم حضور الفريق الأحمر، نظرا لتمسكه بإقامة المباراة بحكام أجانب وهو ما لم يحدث.

وعقدت لجنة التظلمات برئاسة المستشار محمد عبده صالح، جلسة استماع لمسئولى النادى الأهلى لمعرفة أسباب الانسحاب من القمة، وكذلك الاطلاع على مستندات الزمالك ورابطة الأندية في الأزمة.

وجاءت قرارات اللجنة في جلستها المنعقدة أمس على النحو التالي:

أولاً.. ضم التظلمات المقدمة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز ليصدر فيها قرار واحد وذلك لوحدة السبب والموضوع والأطراف.

ثانياً.. التأجيل لجلسة 24 أبريل 2025، وذلك للاطلاع على التظلمات والمستندات والمذكرات المقدمة من كل أطراف التظلمات بالجلسة.

ثالثاً.. صرحت اللجنة لكل من نادي الزمالك ونادي بيراميدز بإحضار صورة رسمية من اللجنة الأوليمبية بالقرار الصادر منها في هذا الشأن، على النحو الوارد بطلبات الناديين.

رابعاً.. يطلب من رابطة الأندية المصرية القراران الصادران منها بخصوص مباراة الزمالك والأهلي، وأسباب القرار الصادر بتاريخ 30 مارس 2025.

وصدرت القرارات، بحضور المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة الاستئناف وعضوية المستشار طارق النفراوى والمستشار سمير كمال والمستشار محمود علاء وأمانة سر كريم أنور.