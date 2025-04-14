شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.5 يضرب منطقة جزر فيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.5 درجات على مقياس ريختر منطقة جنوب جزر فيجي في المحيط الهادئ، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقع الزلزال على عمق 614.5 كيلومترًا، على بعد حوالي 85 كيلومترًا من منطقة ليفونكا جنوب جزر فيجي .​

رغم قوة الزلزال، لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات تسونامي، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار بشرية أو مادية.

ويُعزى ذلك إلى العمق الكبير للزلزال، مما يقلل من تأثيره على السطح.​

تُعد جزر فيجي جزءًا من "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بنشاطها الزلزالي والبركاني. تحدث الزلازل في هذه المنطقة نتيجة لحركة الصفائح التكتونية، مما يجعلها عرضة لهزات أرضية متكررة.​

يُذكر أن زلزالًا آخر بقوة 5 درجات ضرب سواحل جزر فيجي قبل أسبوعين، دون وقوع أضرار تُذكر .​

تواصل السلطات المحلية مراقبة الوضع عن كثب، وتحث السكان على البقاء يقظين واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.​