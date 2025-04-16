التقى وزير الطاقة والمياه جو الصدي محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، وعرض معه أوضاع قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي في المنطقة وسبل تحسينها. كما تطرقا إلى مسألة التعديات. وكذلك، استقبل الصدي رئيس بلدية رميش ميلاد العلم وأعضاء من المجلس البلدي، واستمع منهم إلى حاجات البلدة والقرى المحيطة على صعيد الكهرباء والمياه، خصوصا بعد ما تعرضت له المنطقة من أضرار بسبب الحرب الأخيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر الصدي عرض مع محافظ بعلبك أوضاع قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي في المنطقة والتقى وفدا من بلدية رميش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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