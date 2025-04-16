قوى الأمن: عناصر حاجز ضهر البيدر أوقفت مطلوبًا و23 سورياً بجرم دخول البلاد خلسة

أعلنت المديريّـة العـامّـة لقوى الأمن الـدّاخلي، أنه "بتاريخ 12-4-2025، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكنت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الاقليمي، من ضبط “فان” وأوقفت سائقه، ويدعى: ع. خ. (مواليد عام 1989، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم مخدّرات".

كذلك أعلنت المديرية، أنه "تم إلقاءتالقبض على 23 شخصًا من الجنسية السورية كانوا على متن “الفان”، لدخولهم خلسة الى الأراضي اللبنانية بالتاريخ ذاته".

وأكدت أن "الموقوفين والفان سُلّموا الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".