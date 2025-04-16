شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قاسم: يكشف تفاصيل جولة مفاجئة ليلية لوزيرة التنمية المحلية بشوارع مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل الجولة المفاجئة التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية مساء أمس في عدد من شوارع مصر الجديدة، لمتابعة ملف الإشغالات وتعدي المقاهي والمحال على الأرصفة.

وقال الدكتور خالد قاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "الجولة كانت مفاجئة للجميع، حتى للمرافقين لها، ورئيس الحي وصل بعد بدء الجولة، حيث تفقدت الوزيرة مناطق شهيرة مثل الكوربة، شارع بغداد، وميدان الإسماعيلية."

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزيرة رصدت تعديات واضحة من المحال والمقاهي على الأرصفة، بالإضافة إلى لتعليمات تخص إصلاح أعمدة إنارة غير مضاءة، ووجهت بسرعة إزالة الإشغالات و"إرجاع الأرصفة للمواطنين"، قائلاً: "ده حق أصيل للمواطن.. ووجهت الوزيرة رئيس الحي بتلافي كل الملاحظات فوراً."

وأضاف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن التعليمات لم تقتصر فقط على حي مصر الجديدة، بل شملت أحياء أخرى مثل مدينة نصر والجزء الشرقي منها، مؤكدًا أن هناك توجيهات على مستوى القاهرة الكبرى وجميع المحافظات، مؤكدا أنه على مدار اليوم منذ الصباح كل المسئولين في محافظة القاهرة ليس فقط مصر الجديدة لكن مدينة نصر وشرق مدينة نصر وكل الاحياء، صدر لهم توجيهات برفع الاشغالات وإرجاع الارصفة للناس وهو حق أصيل لهم".