شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكتب شكاوى المرأة واختصاصاته وفروعه بكل المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومى للمرأة بمثابة مساحة أمنة للمرأة المصرية موجود فرع له فى كل محافظات مصر للمساهمة فى حل المشكلات والعقبات القانونية والاجتماعية والنفسية التى تواجة المرأة المصرية وتساندها فى الحصول على كل حقوقها المختلفة من خلال مكاتبة فى 27 محافظة والرقم المختصر 15115 وعدد آخر من الوسائل كل سيدة تستطيع توصيل استفسارها ومشكلتها للرد عليها من قبل مجموعة مكونة من 70 من الخبراء القانونيين والاجتماعيين والنفسيين لتقديم الاستشارة بطريقة احترافيه، وإحالتها لعدد من الشركاء من قطاعات انفاذ القانون أو شبكة المحامين المتطوعين (620 محامى متطوع ) أو الشركاء مقدمى الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية أو الخدمات الاقتصادية).

والمكتب هو أحد آليات عمل المجلس القومى للمرأة فى ضوء الهدف من إنشاؤة " لتعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها كما يهدف إلى نشر الوعى بها والاسهام فى ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وذلك كلة بمقتضى الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر" (م 2 من قانون 30 لسنة 2018).ومن بين اختصاصات المجلس القومى للمرأة تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، ونشر ثقافة حمايتها، وتمكينها.

واختصاصات مكتب الشكاوى تشمل:

الأحوال الشخصية ولاية على المال وولاية على النفس

جرائم العنف والتمييز والحرمان

جرائم الاتجار فى البشر

جرائم الهجرة غير الشرعية

شكاوى العمل

جرائم تقنية المعلومات

طلبات تنفيذ الأحكام

استحقاق المواريث

الحماية الاجتماعية

خدمات الحكومة والأوراق الثبوتية

الدعم النفسى والمشورة الأسرية