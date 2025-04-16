عقدت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان اجتماعا مع إدارة شركتي "ألفا" و"تاتش". وتمنت في بيان، "الحصول على الجواب الواضح في ما يتعلق بالمستحقات، لا سيما المضي بآلية صرف التعويضات الخاصة بالضمان".
وأشارت إلى أن "أي تغيير في الواقع الوظيفي يجب أن يسبقه دفع المستحقات المتراكمة"، مؤكدة أنه "سيتم اللجوء إلى كل الوسائل القانونية التي يكفلها الدستور حماية للحقوق".
ووعدت النقابة "إدارة الشركتين بإرسال الأرقام اللازمة بالمستحقات إلى الوزارة قبل ٢٨ نيسان ليبنى على الشيء مقتضاه".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة موظفي الشركات المشغلة للخلوي اجتمعت مع إدارة "ألفا" و"تاتش": أي تغيير في الواقع الوظيفي يجب أن يسبقه دفع المستحقات المتراكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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