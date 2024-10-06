"القومي للمرأة" يعقد اجتماعه الدوري ويقدم الشكر للدكتورة مايا مرسي على جهودها...
بعد تصريحات رئيس الشعبة.. عمرو أديب يستعرض أسعار كرتونة البيض ويفجر مفاجأة
بعد تصريحات رئيس الشعبة.. عمرو أديب يستعرض أسعار كرتونة البيض ويفجر مفاجأة...
عبدالمنعم سعيد: العالم يعيش حالة حرب وإسرائيل تمارس العنف ضد أي طرف
عبدالمنعم سعيد: العالم يعيش حالة حرب وإسرائيل تمارس العنف ضد أي طرف...
علاء مبارك يُشيد بالأشقاء العرب في دعم مصر خلال حرب أكتوبر
علاء مبارك يُشيد بالأشقاء العرب في دعم مصر خلال حرب أكتوبر 'علاء مبارك يُشيد بالأشقاء العرب في دعم مصر خلال حرب أكتوبر'
بعد حرارة الصيف الشديدة.. الأرصاد توضح حقيقة تعرض البلاد لشتاء قارس
بعد حرارة الصيف الشديدة.. الأرصاد توضح حقيقة تعرض البلاد لشتاء قارس...