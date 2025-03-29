هاشم: لتوضيح ما تناقلته وسائل إعلام بشأن الاتفاق في جدّة على أن تكون مزارع شبعا أرضًا سوريّة

أمل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، إصدار توضيح لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول ما تضمنه اتفاق جدة بين وزيري الدفاع اللبناني ميشال منسى والسوري مرهف أبو قصرة وبرعاية أميركية بما يتعلق بمزارع شبعا وهويتها وبأنها ستكون أرضًا سورية بإقرار رسمي لبناني والتعويض بمعالجة النقاط الـ13 بما يتناسب مع المصلحة اللبنانية".

ولفت إلى أنّ "امام مثل هذا الكلام وكي تكون الحقيقة هي الكلمة الفصل، فلا بد من الاسراع بتوضيح كامل إذا ما حدث ذلك ليبنى على الامر مقتضاه، لان اثارة مثل هذه القضية وبهذه الخطورة اذا ما صح يعتبر تخليًا عن جزء من الارض اللبنانية، ومن كشف مثل هذه المعلومات اذا جافت الحقيقة لابد ان يتحمل المسؤولية".