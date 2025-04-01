التحكم المروري: على السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة تفاديا للانزلاقات وللصدامات المرورية

أفادت غرفة التحكم المروري، عن "تصادم بين سيارتين داخل انفاق المطار باتجاه بيروت - الاضرار مادية و حركة المرور كثيفة في المحلة". وطلبت الغرفة من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار تفاديا للانزلاقات وللصدامات المرورية.

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