أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو توجيهات لفريقه المفاوض بمواصلة الخطوات للدفع باتّجاه الإفراج عن الاسرى الذين ما زالوا محتجزين في غزة. واشار نتانياهو في بيان لمكتبه، الى أن "رئيس الوزراء أصدر توجيهات بمواصلة الخطوات للمضي قدما في الإفراج عن الاسرى"، مضيفا أنه أجرى تقييما للقضية مع فريق التفاوض وقادة المؤسسة الأمنية.

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو يوجه المفاوضين بمواصلة الخطوات لإطلاق سراح الاسرى في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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