فايننشال تايمز: شركة إنتل الأميركية ستحتاج تراخيص لتصدير رقائق ذكاء اصطناعي إلى الصين

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن شركة إنتل الأميركية لتصنيع الرقائق الالكترونية أبلغت عملاءها الصينيين أنها ستحتاج إلى ترخيص لبيع بعض معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وأفاد التقرير بأن إنتل بقيادة رئيسها التنفيذي الجديد ليب بو تان أبلغت عملاءها الأسبوع الماضي بأن رقائقها ستتطلب ترخيصا للتصدير إلى الصين إن كانت بقدرة عرض نطاق ترددي إجمالي لذاكرة الوصول العشوائي 1400 غيغابايت في الثانية أو أكثر، وعرض نطاق ترددي للمدخلات والمخرجات يبلغ 1100 غيغابايت في الثانية أو أكثر، وإجمالي 1700 غيغابايت في الثانية أو أكثر لكليهما.

وذكر التقرير أن إمكانات سلسلة جودي من انتل وإتش20 من إنفيديا تفوق ذلك الحد بكثير.

يأتي ذلك بعد يوم من تحذير شركة إنفيديا من أنها ستتكلف 5.5 مليار دولار أميركي نتيجة فرض واشنطن قيودا على صادرات معالج إنفيديا للذكاء الاصطناعي المُصمم خصيصا للصين. كما أثارت شركة "إيه.إس.إم.إل" الهولندية العملاقة لأدوات تصنيع الرقائق شكوكا حول نتائجها في وقت سابق من اليوم.

وأغلقت أسهم إنتل منخفضة أكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الأربعاء، تحت ضغط شأنها شأن أسهم شركات رقائق أخرى وسط أدلة جديدة على أن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية المتغيرة تعقد التوقعات لشركات أشباه الموصلات والحوسبة العملاقة.