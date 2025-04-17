نفت مساعدة وزير خارجية دولة الإمارات للشؤون السياسية لانا نسيبة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مشاركة الإمارات في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هجوم بري محتمل لفصائل عسكرية في اليمن على الحوثيين.
واكدت لانا نسيبة بان "من بين كل الأخبار التي لا أساس لها والتي يتم تداولها، فإن هذا الخبر تحديدًا، يستحق عن جدارة جائزة أكثر الأخبار تضليلًا لهذا الأسبوع، وبفارق كبير".
كانت هذه تفاصيل خبر مساعدة وزير خارجية الامارات تنفي مشاركة الإمارات في هجوم بري محتمل على الحوثيين: إنه أكثر الأخبار تضليلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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