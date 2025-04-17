مساعدة وزير خارجية الامارات تنفي مشاركة الإمارات في هجوم بري محتمل على الحوثيين: إنه أكثر الأخبار تضليلاً

نفت مساعدة وزير خارجية دولة الإمارات للشؤون السياسية لانا نسيبة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مشاركة الإمارات في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هجوم بري محتمل لفصائل عسكرية في اليمن على الحوثيين.

واكدت لانا نسيبة بان "من بين كل الأخبار التي لا أساس لها والتي يتم تداولها، فإن هذا الخبر تحديدًا، يستحق عن جدارة جائزة أكثر الأخبار تضليلًا لهذا الأسبوع، وبفارق كبير".