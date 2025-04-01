أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​زياد الحواط​، في تصريح، إلى أنّ "بعد مناشدة أركان الدّولة التّحرّك السّريع لضبط التّفلّت الحاصل في بلدة الغابات في جبيل، سُجّل تجاوب سريع من وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار مشكورًا، الّذي أكّد لنا العمل فورًا على معالجة ذيول الاعتداء وتوقيف الفاعلين، ومتابعته المسألة شخصيًّا لوضع حدّ لهذا الخلل الأمني، إن كان من ناحية مخالفات البناء أو المخالفات الأمنيّة والاعتداءات والتّجاوزات على المواطنين الآمنين في قراهم وبيوتهم"، لافتًا إلى أنّ "وزير الدّاخليّة أعطى بتجاوبه السّريع، إشارةً مطمئنةً إلى أنّ زمن دولة القانون آتٍ، وأنّ زمن الفوضى والاعتداءات سيزول".

كانت هذه تفاصيل خبر الحواط: وزير الداخلية تجاوب سريعًا بعد مناشدتنا التحرك لضبط التفلت في بلدة الغابات- جبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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