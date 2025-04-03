شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصرى وسيمبا التنزانى القادمة فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النادى المصري فوزا مهما على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين، فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السويس الجديد، فى إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يلتقى فريق المصرى مع سيمبا التنزانى فى الثالثة عصر الأربعاء المقبل، فى إياب ربع نهائى كأس الكونفدرالية، المقرر إقامتها فى تنزانيا.

أحرز عبد الرحيم دغموم هدف التقدم للمصرى البورسعيدى فى الدقيقة 16 بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة بعد تمريرة ليوسف الجوهرى، تخدع حارس سيمبا وتسكن شباكه، وأضاف النيجيري جون إيبوكا الهدف الثانى للمصرى في الدقيقة 89 بعد عرضية من ميدو جابر يتصدى لها حارس سيمبا وتصدم بجون إيبوكا وتسكن الشباك، ليتم احتسابها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

وشهد الشوط الثانى سيطرة من فريق سيمبا التنزانى وهدد مرمى المصرى في أكثر من كرة، إلا أن تألق محمود جاد منع لاعبى سيمبا من إدراك التعادل، وطالب لاعبو سيمبا بركلة جزاء في الدقيقة 70 بعد كرة مشتركة بين مهاجم سيمبا ومحمود جاد، إلا أن الحكم طالب باستمرار اللعب.

ورد صلاح محسن على هجمات سيمبا في الدقيقة 72 عندما سدد كرة قريبة من مرمى سيمبا بعد تمريرة كريم بامبو البديل، ولكن خرجت بجوار القائم.

وتألق محمود جاد في الدقيقة 87 بعدما تصدى لتسديدة قوية من لاعب سيمبا كادت أن تمنح الضيوف التعادل لولا تألق جاد الذى أبعدها عن مرماه في ظل الضغط الكبير الذى فرضه سيمبا على المصرى.

أضاف النيجيري جون إيبوكا الهدف الثانى للمصرى في الدقيقة 89 بعد عرضية من ميدو جابر يتصدى لها حارس سيمبا وتصدم بإيبوكا وتسكن الشباك، ليتم احتسابها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.