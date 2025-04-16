منذر رياحنة يصوّر عملًا جديدًا في لبنان .. وهذا ما قاله عن مصر

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل الأردني منذر رياحنة عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "حكيم باشا"، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2024، مؤكداً أن العمل شكّل تجربة مميزة بالنسبة له.
وقال رياحنة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"على شاشة CBC، إن علاقته بمصر تتجاوز حدود العمل الفني، مضيفًا: "مصر دي روحي وبتمشي في دمي، ومقدرش أبعد عنها أبداً"، وتحدّث رياحنة عن كواليس تصوير المسلسل، مشيرًا إلى وجود تناغم كبير بينه وبين الممثل محمد نجاتي رغم اختلاف طبيعة الشخصيتين اللتين قدّماهما، مؤكداً أن العمل قُدم بشكل محترم ولاقى تفاعلاً إيجابياً من الجمهور، وكشف الممثل الأردني عن تواجده حاليًا في لبنان لتصوير عمل جديد، دون الإفصاح عن تفاصيله.
يُذكر أن مسلسل "حكيم باشا" من بطولة مصطفى شعبان، بمشاركة نخبة من الممثلين، أبرزهم سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، ومحمد نجاتي، كتب القصة والسيناريو محمد الشواف، وأخرجه أحمد خالد أمين.
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