ليل ناس إكس يعلن إصابته بشلل جزئي في وجهه ويظهر من المستشفى - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كشف مغني الراب الأميركي ليل ناس إكس عن معاناته من شلل جزئي في الجانب الأيمن من وجهه، في فيديو صوّره من سريره داخل المستشفى، حيث قال لمتابعيه: "هذه ابتسامتي الآن"، موضحاً أنه لا يستطيع الابتسام سوى بالجانب الأيسر.



ورغم عدم تأكيد إصابته بـ"شلل بيل"، إلا أن الأعراض التي وصفها تتطابق مع هذه الحالة، التي سبق أن عانى منها مشاهير مثل جوش برولين وإميلي ماينارد. ليل ناس إكس، الحائز على جائزة جرامي، لم يشارك مزيداً من التفاصيل لكنه أكد صعوبة تحريك وجهه أو الضحك كالمعتاد.