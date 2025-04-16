- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - كشف مغني الراب الأميركي ليل ناس إكس عن معاناته من شلل جزئي في الجانب الأيمن من وجهه، في فيديو صوّره من سريره داخل المستشفى، حيث قال لمتابعيه: "هذه ابتسامتي الآن"، موضحاً أنه لا يستطيع الابتسام سوى بالجانب الأيسر.
ورغم عدم تأكيد إصابته بـ"شلل بيل"، إلا أن الأعراض التي وصفها تتطابق مع هذه الحالة، التي سبق أن عانى منها مشاهير مثل جوش برولين وإميلي ماينارد. ليل ناس إكس، الحائز على جائزة جرامي، لم يشارك مزيداً من التفاصيل لكنه أكد صعوبة تحريك وجهه أو الضحك كالمعتاد.
كانت هذه تفاصيل خبر ليل ناس إكس يعلن إصابته بشلل جزئي في وجهه ويظهر من المستشفى - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.