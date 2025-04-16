انت الان تتابع خبر الإقليم وإيران يؤكدان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لحكومة الإقليم، ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ونائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية سعيد خطيب زاده".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع في العراق والمنطقة، واستعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع التأكيد على أهمية توطيدها بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين".

وتابع، أن "الاجتماع تطرق إلى المحادثات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وأهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

