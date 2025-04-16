انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد لطالباني أهمية التكاتف لمواجهة التحديات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، إن الأخير "استقبل طالباني في السليمانية"، مبيناً أن "اللقاء بحث مجمل الأوضاع في البلاد وأهمية دعم القوى الوطنية لجهود الحكومة في تنفيذ برنامجها، والمضيّ لتحقيق التنمية الشاملة، بما يلبي تطلعات المواطنين في عموم مناطق البلاد".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "أهمية التكاتف والتعاون المشترك بين جميع الأطراف السياسية في إطار الدستور والقانون لمواجهة التحديات وترسيخ الأمن والاستقرار"، مجدداً "سعي الحكومة لدعم الحوارات في إقليم كردستان العراق من أجل تشكيل الحكومة الجديدة".

وصباح اليوم، التقى السوداني، في محافظة السليمانية، رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، حيث جرى استعراض الأوضاع العامة وأهم الملفات التنموية والاقتصادية على المستوى الوطني.

