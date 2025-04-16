شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: لم نتفاوض مع محمد شريف.. والزمالك لديه فرصة قوية للتتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن الفريق يعيش حالة من التركيز التام قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الموسم، نافياً كافة الشائعات التي تم تداولها مؤخراً حول تغييرات داخل صفوف الفريق أو التفاوض مع لاعبين جدد.

وفي تصريحات لقناة "أون سبورت"، قال ميدو: "الزمالك فريق محترم، ونُدين بعض وسائل الإعلام التي تنشر الشائعات دون تحرٍ للدقة، لا يوجد أي تغييرات داخل الفريق حالياً، ونطالب الجميع بدعم اللاعبين وعدم تشتيت تركيزهم في هذا التوقيت الحساس".

وأضاف: "ما كان يحدث في الماضي من محاولات لتشتيت الفريق لن نسمح بعودته مجددًا، تركيزنا الآن منصب على استكمال الموسم بقوة".

ونفى ميدو وجود أي مفاوضات مع محمد شريف، لاعب نادي الخليج السعودي، قائلاً: "لم نتواصل مع شريف ولا مع ممثليه أو وكلائه، وما يُقال عن المفاوضات أسمعه من الإعلام مثل الجميع، نحن نعمل على التحضير للموسم المقبل بعناية ودراسة، ولا نستعجل أي صفقة".

وتابع: "ممدوح عباس زملكاوي كبير ويريد المساعدة، لكن هذا لا يعني أننا سنندفع في التعاقدات، هناك تركيز كبير من لجنة التخطيط لاختيار الأفضل لكل مركز".

وحول مستقبل أحمد سيد زيزو، أوضح ميدو: "زيزو لاعب في الزمالك، عقده مستمر حتى نهاية الموسم، ونتعامل معه باحترافية، هو حالياً منقطع عن التدريبات، واللائحة تُطبق عليه سواء تواجد في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز أو لا، القرار النهائي في عودته للمباريات بيد المدير الفني فقط".

وفيما يتعلق باللاعب ناصر ماهر، قال ميدو: "ناصر لاعب مميز مر بظروف صعبة هذا الموسم بسبب الإصابة مرتين، النادي دعمه، والجمهور مؤمن بقدراته، وهو الآن يتدرب منفردًا حتى نهاية مباراة سموحة. نأمل في عودته قريبًا لأنه عنصر مهم داخل الفريق".

واختتم ميدو حديثه بالتأكيد على استمرار المدرب جوزيه بيسيرو في منصبه: "المدرب خارج التقييم حالياً، نثق في رؤيته الفنية رغم وجود أخطاء مشتركة، لكننا ندعمه بقوة. لدينا ست مباريات متبقية في الدوري، وإذا فزنا بها قد نُتوج باللقب. هذا وقت يحتاج إلى الاستقرار وليس التغيير".