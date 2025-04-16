تكنولوجيا: تسريب جديد: معالج Snapdragon X Elite 2 قد يحقق أداء أعلى بنسبة تصل إلى 22%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ما تزال المعلومات حول الجيل الجديد من معالجات الحواسيب المحمولة من كوالكوم محدودة حتى الآن. فبحسب بعض التقارير، من المتوقع أن يأتي معالج Snapdragon X Elite 2 أو ما قد يُعرف أيضًا باسم Snapdragon X2 Elite بعدد 18 نواة للمعالج، مع احتمال إطلاقه في أكتوبر من هذا العام، على أن تتوسع الإتاحة عالميًا في عام 2026.

وفي تسريب جديد من المدون الموثوق “Fixed Focus Digital” على منصة Weibo (نقله Jukanlosreve على منصة X)، تم الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بسرعة أنوية المعالج.

ووفقًا للتسريب، ستبدأ سرعات التعزيز في معالج Snapdragon X Elite 2 المستند إلى معمارية Nuvia من 4.4 جيجاهرتز، مع احتمال وصولها إلى 5.0 جيجاهرتز في بعض المهام. وبالمقارنة، فإن أعلى إصدار من الجيل الأول (X1E-84-100) كان يعمل بسرعات تتراوح بين 3.8 و4.4 جيجاهرتز.

ويشير التسريب إلى أن هذه الزيادة في سرعة التردد قد تؤدي إلى تحسن في الأداء بنسبة تتراوح بين 18% و22%. ومع ذلك، فإن رفع التردد وحده قد لا يكون كافيًا لتحقيق هذه القفزة في الأداء، حيث يتوقع أن يتم تصنيع الجيل الجديد باستخدام تقنية N3P من TSMC، مقارنةً بتقنية N4P التي استخدمت مع الجيل الأول. بينما تشير بعض التقديرات إلى احتمال استخدام تقنية N2P، إلا أن هذا قد يؤجل طرح المعالج حتى عام 2026.

ورغم الحديث عن الأداء الخام، إلا أن التحدي الأكبر الذي واجهته كوالكوم مع الجيل الأول من Snapdragon X Elite لم يكن في العتاد نفسه، بل في دعم البرمجيات.

فقد عانت بعض الحواسب التي تعمل بالمعالج من تقييمات سيئة على مواقع البيع مثل أمازون، ووُصفت بأنها “عناصر يتم إرجاعها كثيرًا”. ومن الجدير بالذكر أن كوالكوم ليست وحدها المسؤولة عن هذه المشكلات، إذ أن منصة Windows-on-Arm ما تزال تواجه العديد من القيود البرمجية.

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