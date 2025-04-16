حسام حبيب يعود بقوة في صيف 2025 بألبوم وديو جديد - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري حسام حبيب لعودة فنية لافتة خلال صيف 2025، من خلال ألبوم غنائي جديد يضم 10 أغنيات متنوّعة، تعاون فيها مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، ويأتي هذا المشروع بعد النجاح الكبير لأغنيته الأخيرة "كدابة"، التي لاقت رواجًا واسعًا وأعادت اسمه بقوة إلى الساحة الغنائية،وفي خطوة فنية لافتة، شارك حسام متابعيه فيديو من داخل الاستوديو، ظهر فيه وهو يؤدي أغنية "كل ما غني" إلى جانب الطفلة فريدة، التي قدّمها سابقًا كدويتو مع الفنانة شيرين عبد الوهاب عام 2016.

وعلّق قائلاً: "انتظروا الدويتو الجديد بصوت فريدة وألحاني قريبًا"، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه.

يُذكر أن حسام كان قد تصدّر التريند مؤخراً بسبب شائعة ارتباطه ببلوجر أردنية، لكنه لم يعلّق مباشرة على الأمر، مفضّلًا التركيز على أعماله الفنية المقبلة.