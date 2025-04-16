ممثل مصري رُمي في حاوية النفايات بحجة وفاته

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم ذكرى ميلاد الممثل المصري يوسف منصور.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تصريحاً مؤلماً لمنصور حين روى كيف كان يتعرض للتنمر بسبب نحافته، وهذا التنمر دفعه ليتعلم الكونغ فو.

وقال منصور : كنت أتعرض للتنمر من زملائي في المرحلة الابتدائية بسبب نحافتي، مؤكدا حدوث مشكلة في ولادته، وحاول الطبيب إنقاذ الأم، وتخيلوا أنني توفيت أثناء الولادة، فألقوني في القمامة، ثم أرادوا أن يعرفوا سبب وفاتي فأخرجوني من القمامة وفوجئوا أنني حي، وهذا الأمر سبب لي مشكلة جسمانية كبيرة ونحافة شديدة، لدرجة أن أول عضلة ظهرت في جسمي كان عمري 14 عاما وقتها."

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