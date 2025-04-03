كأس إسبانيا: برشلونة يضرب موعدا في كلاسيكو ناري مع ريال مدريد في المباراة النهائية

الرياص - اسماء السيد - مدريد : ضرب برشلونة موعدا في كلاسيكو ناري مع غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة النهائية لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم، بفوزه على مضيفه أتلتيكو مدريد 1 0 الأربعاء في إياب نصف النهائي على ملعب "ميتروبوليتانو" في مدريد.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.

وكان الفريقان تعادلا 4 4 ذهابا في برشلونة.

وكان ريال مدريد حجز بطاقته بشق الأنفس على حساب ضيفه ريال سوسييداد بتعادله معه 4 4 بعد التمديد عقب انتهاء الوقت الاصلي بفوز الفريق الباسكي 4 3، معوضا خسارته على ارضه 0 1 ذهابا.

وتقام المباراة النهائية في 26 نيسان/أبريل المقبل في اشبيلية.

ويواصل العملاقان منافستهما الشرسة على لقب الدوري حيث يتصدر النادي الكاتالوني الترتيب بفارق ثلاث نقاط أمام النادي الملكي حامل لقبه العام الماضي، قبل تسع مراحل من نهاية موسم يحلمان فيه معا بالثلاثية.

بلغا معا ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل ريال مدريد لقبها أيضا، حيث سيلتقي برشلونة مع بوروسيا دورتموند الألماني، ونادي العاصمة مع أرسنال الإنكليزي، علما أنه بإمكانهما اللقاء في كلاسيكو في المباراة النهائية في 31 أيار/مايو المقبل في ميونيخ.

والتقى العملاقان 7 مرات في نهائي المسابقة التي يحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد القابها (31)، وفاز ريال مدريد 4 مرات مقابل ثلاث هزائم.