الطيران المدني السوري: وفد سعودي يصل لمطار دمشق الدولي تمهيداً لإعادة تفعيل رحلات النواقل الوطنية السعودية

أعلن مدير العلاقات المحلية والدولية في هيئة الطيران المدني علاء صلال لوكالة "سانا" السورية، أن "وفداً من هيئة الطيران المدني السعودي يصل إلى مطار دمشق الدولي، للقيام بجولة روتينية كإجراء دولي معتمد تمهيداً لإعادة تفعيل رحلات النواقل الوطنية السعودية".

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