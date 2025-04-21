الخليج اليوم .. انفجارات عنيفة..غارات أميركية جديدة على مواقع الحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعد ساعات من غارات مكثفة استهدفت محافظة الحديدة، جددت المقاتلات الأميركية ضرباتها على مواقع وثكنات لجماعة الحوثيين في ⁧‫اليمن.‬⁩





سلسلة غارات أميركية

فقد أفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأن سلسلة غارات أميركية استهدفت جزيرة كمران في الحديدة، ومناطق أخرى من البلاد.

وأضاف أن 8 غارات أميركية استهدفت تحصينات ومنصات صواريخ للحوثيين في جزيرة كمران بالحديدة.

كما أكد أيضا أن غارات أميركية أخرى طالت مواقع الحوثيين بمديرية الجوبة جنوب مأرب.

وذكر أن انفجارات عنيفة هزّت جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

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وكانت الطائرات الحربية الأميركية شنت ليل السبت موجة غارات جوية مكثفة قال الحوثيون إنها تجاوزت الأربعين غارة، استهدفت أربع محافظات يمنية تخضع لسيطرتهم، في واحدة من أعنف الهجمات منذ بداية الحملة الأميركية منتصف مارس/آذار الماضي.

وتركز القصف بصورة خاصة على صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية، حيث دوت الانفجارات بأكثر من عشرة مواقع في أنحاء متفرقة من العاصمة اليمنية وضواحيها الشرقية والغربية والجنوبية.

كما طالت الغارات أحياء ومناطق استراتيجية في العاصمة يُعتقد أنها ذات طابع عسكري، إضافة إلى مواقع تقع بالقرب من مناطق مأهولة.

ألف غارة جوية

يذكر أن كمران هي أكبر الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، وتتبع إدارياً محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد، ومؤخرا ركزت العمليات الأميركية غارتها على الجزيرة التي تعد أكبر الجزر اليمنية في البحر الأحمر.

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وبحسب مصادر ميدانية، فإن جماعة الحوثي تتخذ من جزيرة كمران قاعدة عسكرية متقدمة لتفخيخ المياه الدولية واستهداف الملاحة.

كما تعتبر خط الدفاع الأول للحوثيين بالنسبة لمينائي الصليف ورأس عيسى وغرفة عمليات متقدمة للحوثيين وفيها قواعد لإطلاق الصواريخ.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية شنّت منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، قرابة ألف غارة جوية على مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين شمالي وغرب البلاد، وفق إحصاء الجماعة.