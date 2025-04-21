اخبار العالم

لافروف: روسيا لن تتسامح مع مظاهر "الميول النازية" في أوروبا

0 نشر
د ب أ - موسكو 0 تبليغ

  • لافروف: روسيا لن تتسامح مع مظاهر "الميول النازية" في أوروبا 1/2
  • لافروف: روسيا لن تتسامح مع مظاهر "الميول النازية" في أوروبا 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: روسيا لن تتسامح مع مظاهر "الميول النازية" في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه يجب على أوروبا ألا تتحدث لغة التفوق مع روسيا.
وأضاف لافروف: إن كان التحدث مع روسيا، بمثل هذه اللغة (التفوق)، فليست هناك حاجة للحديث"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

العلاقات الروسية الأوروبية

وحذر لافروف من "أنه إذا كان هذا التحالف الراغب يقوده على الأقل بعض القادة العقلاء، فعليهم أن يدركوا ذلك بسرعة".
وشدد لافروف على أن روسيا "لن تتسامح مع مظاهر الميول النازية في أوروبا، وستبذل موسكو قصارى جهدها لضمان أن هذه الأيديولوجية النازية لن ترفع رأسها وتدمر، وتعود أوروبا إلى قيمها".

الصراع الروسي الأوروبي

وبحسب سبوتنيك، لاحظت السلطات الروسية مرارًا وتكرارًا أن بعض الدول الغربية "تحاول تزوير التاريخ".
وقالت الوكالة إنه "كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن موسكو ملزمة بضمان الحفاظ على حقيقة الحرب الوطنية العظمى ومقاومة محاولات تزوير تاريخها".
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا