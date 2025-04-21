قام جنود بالقوات المسلحة السودانية, بتصوير مقطع فيديو حديث من حي الطائف بالعاصمة الخرطوم, حمل بداخله بشريات العودة إلى الديار. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وثق جنود الجيش, عودة أحد المحلات التجارية “بقالة”, للعمل من جديد بالحي الفخم بالخرطوم. صاحب “البقالة”, الذي استعان بالطاقة الشمسية أكد وجود كل مستلزمات الأسرة من منتجات ومواد استهلاكية إضافة لتوفيره غاز الطعام بكميات. وناشد صاحب “البقالة” بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, مواطني الحي بالعودة إلى منازلهم بعد أن نجح الجيش في تحرير المنطقة إعادة الحياة إليها من جديد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بشريات العودة.. إحدى المحلات التجارية بحي الطائف بالخرطوم تباشر عملها وتوفر للمواطنين كل المستلزمات بما فيها غاز الطبخ وصاحبها يناشد الأهالي بالعودة إلى ديارهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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