إحباط تهريب كوكايين في كتب دينية متجهة إلى السعودية

اعترض عناصر الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات في نيجيريا شحنة من الكوكايين مخبأة في 20 مجموعة من الكتب الدينية كانت متجهة إلى السعودية

تم اكتشاف شحنة الكوكايين المكونة من 20 طردًا بوزن إجمالي 500 جرام ومدفونة بين صفحات الكتب الدينية في شركة توصيل في لاغوس يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025.

وتمت عملية الضبط عندما كان ضباط الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات التابعة لمديرية العمليات والمباحث العامة يبحثون في شحنات التصدير المتجهة إلى المملكة في شركة الخدمات اللوجستية.

وفي نفس اليوم، اعترض ضباط الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات في شركة توصيل أخرى خمسة طرود من نبات القنب القوي الذي يزن 2.8 كيلوغرام مخبأة في صندوق قادم من الولايات المتحدة الأمريكية.

في كانو، ألقت عناصر وكالة مكافحة المخدرات الوطنية القبض على شخص يدعى محمد محمد، البالغ من العمر 22 عامًا، وهو مورد للمواد غير المشروعة للقطاع الطرق، أثناء دورية على طول طريق بيتشي - كانو أثناء توجهه إلى كاتسينا ومعه 277 أمبولة من حقنة البنتازوسين مربوطة على فخذه وجزء خاص به باستخدام شريط لاصق.