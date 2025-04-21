شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 21-4-2025 فى السعودية عيار 24 بـ400.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب فى السعودية اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتى ذلك فى ظل ترقب الأسواق لأى مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

عيار 24 سجل 400.75 ريال

عيار 22 سجل 367.50 ريال

عيار 21 سجل 350.75 ريال

عيار 18 سجل 300.50 ريال

عيار 14 سجل 233.75 ريال

عيار 12 سجل 200.50 ريال

الاونصة 12466.25 ريال

الجنيه الذهب 2805.50 ريال

الأونصة بالدولار 3328.30 دولار

ومن جهة أخرى، شدد ترامب مواقفه بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدًا أنه لا يدرس تعليق الرسوم لتسهيل التفاوض مع الشركاء التجاريين، لكنه أشار إلى أنه سيخوض محادثات مع الصين واليابان ودول أخرى حول هذه الإجراءات.