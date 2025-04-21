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وفى بنك مصر سجل سعر الدولار 51.06 جنيه للشراء و51.16 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 51.06 جنيه للشراء و51.16 البيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم الأثنين 21 أبريل 2025 بالبنك المركزي المصري 51.05 جنيه للشراء 51.19 البيع، وبالبنك الأهلى المصرى 51.06 جنيه للشراء و51.16 للبيع.

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين 21 أبريل 2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية