الخليج اليوم .. إعلام كويتي: التمييز تقضي بحبس 6 نواب سابقين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت صحيفة القبس الكويتية إن محكمة التمييز أسدلت الستار على 6 قضايا مرفوعة ضد نواب سابقين كويتيين، إضافة إلى أحد المرشحين.

إذ قضت المحكمة بتأييد حبس النائب السابق أنور الفكر لمدة ثلاث سنوات، على خلفية اتهامات تتعلق بالطعن في حقوق وصلاحيات أمير البلاد في ندوة انتخابية، فضلاً عن حبس النائب السابق حمد العليان سنتين، لطعنه هو الآخر بصلاحيات أمير البلاد في تغريدات دونها بحسابه في منصة ‏X.

كما أقرت التمييز حبس النائب السابق حسين القلاف لمدة سنتين بدعوى الإساءة إلى مسند الإمارة، وحبس النائب السابق أيضاً وليد الطبطبائي لمدة 4 سنوات، نتيجة التعدي علي صلاحيات الأمير، فضلاً عن حبس النائب السابق مساعد القريفة لمدة 4 سنوات بفعل اتهامه بالتطاول على مسند الإمارة والإساءة لوزير الداخلية إلى جانب إساءة استخدام الهاتف، في المقابل، قضت المحكمة بالامتناع عن عقاب سعدون حماد في قضية شراء أصوات، وحبس النائب السابق أيضاً عبدالله فهاد 6 أشهر مع وقف التنفيذ في قضية الإساءة للقضاء.