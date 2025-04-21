قصة للأطفال.. "الصيف الأول لليرقة الجائعة جداً" من عمر 3 سنوات – 6 سنوات 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أبريل 2025 08:57 صباحاً - الصيف موسم المغامرات، التي تختلف بين طفل وآخر، لكن الجميع يحبون الاستمتاع بحكايات الشاطئ ومغامرات الحدائق المنزلية، تقدم هذه الكتب الصيفية للأطفال مزيجاً مثالياً من المرح والتعلم والخيال.

سواء كنت تخططين للقراءة بجانب حمام السباحة، أو تحت شجرة ظليلة، أو أثناء استراحة داخلية مريحة، فمن المؤكد أن هذه الكتب سوف تُلهم القراء الصغار وترفّه عنهم، من خلال دمج الكتب في الأنشطة الصيفية؛ حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بموسم مليء بالتعلم والإبداع والتجارب التي لا تُنسى.



لماذا علينا أن نقرأ كتباً عن الصيف للأطفال؟



لماذا علينا أن نقرأ كتباً عن الصيف للأطفال؟



قراءة الكتب خلال الصيف تُعدّ وسيلة ممتعة للأطفال لمواصلة التعلم والاستكشاف حتى بعد انتهاء الدراسة. إليكم لماذا تُعدّ كتب الصيف ضرورية:

تحافظ على نشاط العقل

تساعد كتب الصيف على منع "الانحدار الصيفي" من خلال إبقاء عقول الأطفال منشغلة ونشيطة. يمكنهم استكشاف عوالم جديدة، وتعلم مفاهيم جديدة، والحفاظ على مهارات القراءة لدى الطفل حادة.

تثير الخيال

الصيف هو الوقت الأمثل للأطفال لإطلاق العنان لخيالهم. الكتب التي تتناول مغامرات الصيف، والأماكن الساحرة، والتجارب الجديدة، تُلهم الإبداع واللعب.

تشجع الاستكشاف في الهواء الطلق

الكتب التي تدور أحداثها في الطبيعة أو تتضمن أنشطة خارجية لتحفيز الأطفال على الاستكشاف. والخروج من البيت، قد يجدون أنفسهم في رحلة بحث عن الكنز، أو بناء حصن، أو حتى الاستمتاع بعجائب الطبيعة.

تخلق ذكريات دائمة

يمكن أن تصبح قراءة الكتب التي تتناول موضوعات الصيف جزءاً عزيزاً من ذكريات الصيف لدى الطفل. فالقصص التي يقرؤوها والشخصيات التي يقابلها تبقى في ذاكرته لفترة طويلة بعد انتهاء الصيف.

تعلم الاستكشاف وحب المغامرة

من خلال القراءة، يُمكن للأطفال السفر إلى أماكن جديدة، وتعلم مهارات جديدة، وبناء روابط عاطفية. تنقل كتب الصيف القراء الصغار إلى أراضٍ بعيدة، وشواطئ خلابة، وعوالم ساحرة، كل ذلك من راحة ركن القراءة، مُلهِمةً خيالهم ومُشجعةً على الاستكشاف في الهواء الطلق.

تعرفهم بهوايات جديدة

يمكنهم تعريف الأطفال بهوايات جديدة، وفهم ثقافات مختلفة، وحتى تعليمهم مهارات عملية كالبستنة أو مراقبة النجوم. إضافةً إلى ذلك، تُساعد القصص التي تتناول صداقات الصيف، والرحلات العائلية، والنمو الشخصي، الأطفال على تنمية ذكاء الطفل العاطفي وتعاطفهم، مما يُثري فهمهم للعلاقات وتحديات النمو.

كتب صيفية للأطفال من عمر 3 سنوات – 6 سنوات

"الصيف الأول لليرقة الجائعة جداً"

تصميم ورسم وكتابة إريك كارك

إن تعليم طفل عمره ثلاث سنوات مبادئ المنطق والعدّ ومفهوم الزمن والأيام ليست مهمّة سهلة. فعقله الصغير الذي لا زال ينمو ويتطور غير قادرٍ بعدُ على أن يتصور مفهوم الحساب، وتغير الزمن عبر التلقين والشرح الشفوي.

لكن إن جسدت له ذلك بوسائل ملموسة حسية، فمن المؤكد أنه سيستوعب المسألة بشكل أيسر، استخدمي قصة اليرقة الجائعة؛ لأن أفكار الأنشطة حولها متعددة وكثيرة.

قصة اليرقة الجائعة جداً

قصة اليرقة الجائعة جداً



في ضوء القمر وضعت بيضة صغيرة على ورقة.

في صباح أحد الأيام، أشرقت الشمس الدافئة.. وفجأة، خرجت يرقة صغيرة وجائعة للغاية من البيضة.

بدأت تبحث عن بعض الطعام.

أكلت تفاحة واحدة يوم الاثنين، لكنها ظلة جائعة.

أكلت اثنتين من الكمثرى يوم الثلاثاء، لكنها كانت لا تزال جائعة.

أكلت ثلاث حبات من البرقوق يوم الأربعاء، لكنها ظلت جائعة.

أكلت أربع حبات من الفراولة يوم الخميس، لكنها ظلت جائعة.

أكلت خمس برتقالات يوم الجمعة، لكنها ظلت جائعة.

يوم السبت، أكلت قطعة من كعكة الشوكولاتة، ومخروط آيس كريم، ومخلل، وشريحة من الجبن السويسري، وشريحة من السلامي، ومصاصة، وقطعة من فطيرة الكرز، وسجق، وكعكة، وشريحة بطيخ. في تلك الليلة، شعرت بألم في معدتها!

في اليوم التالي، كان يوم الأحد. أكلت اليرقة ورقةً جميلة، وبعد ذلك شعرت بتحسن. لم تعد جائعة، ولم تعد يرقةً صغيرة، بل يرقةً كبيرةً وسمينة.

بنت حول نفسها بيتاً صغيراً، يُسمى شرنقة. بقيت داخلها لأكثر من أسبوعين. ثم شقّت ثقباً في الشرنقة، وشقّت طريقها للخروج حتى أصبحت فراشة جميلة!

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العبرة من القصة

يمكن للأطفال اختيار طعام أفضل عندما يشعرون بالجوع



الإفراط في تناول الطعام غير الصحي تسبب في ألم في المعدة لليرقة. سيتعلم الأطفال أهمية تجنب الوجبات السريعة، ويمكنهم اختيار طعام أفضل عندما يشعرون بالجوع . لذا، اقرأوا قصة "اليرقة الجائعة جداً" مع الصور لطفلكم، ودعوه يستوعب هذا الدرس المهم.

جوانب تعليمية تقدمها قصة "الصيف الأول لليرقة الجائعة جداً"

الجانب اللغوي

أيام الأسبوع



وهو أول جانب ركزنا عليه. فعلاوة على اعتياد التحدث بالفصحى كان إغناء الرصيد اللغوي بمصطلحات جديدة أمراً ذا أهمية. ومن أهم هذه المصطلحات:

أيام الأسبوع

أسماء بعض الفواكه والخضار والأطعمة.

أسماء الفراشة في مراحل مختلفة.

أسماء تدل على الزمن: الغد، الأسبوع.

اعلمي أنه بعد الاعتياد على القصة يستطيع الطفل أن يتمثل مفهوم الزمن بما يدل عليه من ليل ونهار وشمس وقمر. كما أن وضع عجلة زمنية للأسبوع تصور حياة اليرقة الجائعة سيكون أمراً ممتعاً ومثرياً، بحيث نقول للطفل إننا في الأحد وهو يوم فقس البيضة، وغداً نخبره أننا في يوم الاثنين وهو يوم أكلت البيضة تفاحة واحدة وهكذا.. أمر كهذا سيجعله يتصور الزمن كيف يسير والأسابيع كيف تتوالى بأيامها وليلها ونهارها.

الجانب الفني

إنه لأمر مسلٍّ وممتع بالنسبة لطفل في الثالثة من عمره.. أن يتعلم كيف يتحكم في يديه للقص واللصق.. كيف يمسك بالورقة ويتعامل معها بعناية ولطف.. كيف يختار الألوان وكيف يلوِّن.. وما مدى صبره على عمله وإنجازه..

فدعي طفلك يستمتع دون تدخل إلا في حدود المطلوب إذا رأيت أنه سيؤذي نفسه، لذلك وفري له البيئة الآمنة وارسمي خطوطاً حمراء لتنظيم العمل ولنتركه يفعل بثقة..

إن كان بطيئاً فلا داعي للتعليق، لأن السرعة تتعلق بشخصه هو وأدائه.. وإن كان لا يختار الألوان المطلوبة فاشرحي له برفق كي يحسن اختياره، وراقبي كيف سيتعلم الصبر والإتقان، وإذا أكثرت من انتقاده وتعقيده فإما سيعاند ولن يستجيب لأنشطة جديدة وإما أن يطيع مهزوزاً غير واثق من نفسه.

الجانب العقلي

تعلم قصة الصيف الأول لليرقة الجائعة الرياضيات للأطفال؛ حيث يستمع الطفل لأسماء الأرقام من واحد إلى خمسة فيربط الرقم بكمية معينة.. هو يتصورها على شكل فواكه كما جاء في القصة.. هو يربطها بالكمية دون أن يعرف كيف تكتب (1،4،3 ).. ألصقي صورة كل فاكهة على غطاء قنينة بعد تلوينها، ودعي الطفل يلمسها بيديه ويتحسسها.. ولو كانت فواكه حقيقية فذلك أفضل.. كما يمكن صنعها من العجين أو الصلصال فتكونين قد أدمجت نشاطاً فنياً ورياضياً في آنٍ واحد.

(من المستحسن توحيد نوع الأغطية كيلا يتشتت الطفل ولكيلا يرتبط لديه العدد باللون، لكن لو لمسنا تجاوزه لتلك المرحلة فلابأس بذلك!)

تفاحة واحدة ثم إجاصتان اثنتان: فيدرك أن (الواحدة أقل من الاثنتين)

ثلاث برقوقات: يجد أن البرقوقات أكثر من التفاحة.

سندعه أولاً يلعب الأغطية ونحن نكرر معه القصة حكياً باستعمال مجسم ليرقة (مصنوع من العجين مثلاً).

وعندما نجده قد فهم الأمر ننتقل معه لمرحلة تغيير نوع الكمية، فنجعله إما دمية أو دراجة أو كتاباً.. كي يفهم أن الخمسة غير مرتبطة بالبرتقال.

الجانب العلمي والثقافي

سيتعرف الطفل إلى معنى دورة الحياة



في العلوم سيتعرف الطفل إلى معنى دورة الحياة، أولاً، فهذه اليرقة كانت بالأمس بيضة، ثم ستصبح شرنقة وبعدها فراشة جميلة.. ودورة الحياة هنا تعني "مراحل النمو" لا غير، حيث نحكي له مراحل حياة الإنسان، فهو جنين في بطن أمه ثم طفل يحبو ثم صغير يمشي ثم وطفل مثله ثم شاب ثم رجل ثم شيخ كبير.. هذا إن كتب الله له طول العمر والعيش. وإلا فهناك من يموت جنيناً وهناك من يموت وهو طفل وهناك من يصبح شيخاً هرماً، فكل هذا بمشيئة الله وقدرته. سيكون الأمر كاللغز بالنسبة له لكنه ما يلبث أن يفهم الأحجية.

ولو رأى صوره عند الولادة وعند مشيه وحبوه سيدرك الأمر حتماً. أو مثلاً صور والديه أو جده.

الأسئلة التي يجب طرحها:

ماذا تفعل اليرقة في صيفها الأول؟

ما هي بعض الأشياء المفضلة لديك للقيام بها في الصيف؟

ما هي الحيوانات التي تراها في الغابة خلال فصل الصيف في الكتاب؟

ما هي التغيرات التي تطرأ على الحيوانات والنباتات في الصيف؟

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.