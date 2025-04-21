ما هي الرضاعة العنقودية وهل تدل على شبع أم جوع الرضيع؟

تعريف الرضاعة العنقودية وأهميتها

رضيع يبكي

اعلمي أن الرضاعة العنقودية هي طريقة رضاعة المواليد في الأيام الأولى من عمرهم وقد تمتد حتى نهاية الشهر الأول وهي ظاهرة طبيعية أو نظام غذائي مهم وفعال ويظهر عند المواليد بشكل عام، ولذلك فالرضاعة العنقودية لا تدل على قلة ونقص حليب الأم كما تعتقدين، ولذلك يجب عليك عدم البحث عن طريقة تغذية أخرى للطفل وهذا خطأ كبير، حيث تتجه بعض الأمهات لإدخال رضعة من الحليب الصناعي ليلاً للمولود مما يؤدي لعزوفه ورفضه الرضاعة من الأم بالتدريج.

توقعي أن ينام رضيعك ويستيقظ طلباً للرضاعة وهذه الطريقة تعرف بالرضاعة العنقودية، حيث يحصل الرضيع على وجبات صغيرة من الحليب وكأنه شخص بالغ يقطف حبات من عنقود العنب حبة وراء حبة وكلما شعر بحلاوتها فهو يستمر في القطف والتلذذ بحلاوتها وطعمها الشهي، ولذلك فقد جاء هذا المسمى، وبالتالي فالرضاعة بهذه الطريقة وعلى هذه الوتيرة في الفترة الأولى من حياة طفلك هي أهم علامات نجاح الرضاعة الطبيعية وشبع الطفل كما أنها من أهم المؤشرات التي سوف تدلك على أن عملية الرضاعة الطبيعية ناجحة وسوف تستمرين بها مع طفلك لأطول مدة ممكنة ولن تقل هذه المدة عن السنة.

معتقدات خاطئة لدى الأم حول عدم كفاية حليبها

أم ورضيعها

لاحظي أن استيقاظ رضيعك بعد الرضاعة بنصف ساعة مثلاً لا يعني أن الرضيع لا يحصل على كفايته من الحليب، فحليب الأم هو حليب متكامل المكونات الغذائية وفي نفس الوقت فهو سهل الهضم، ولذلك فمن الطبيعي أن يشعر الرضيع بالجوع بعد مدة قصيرة من الرضاعة بعكس الحليب الصناعي. توقعي أن يتوقف الحليب عن السيلان من صدرك وليس معنى أن الحليب لم يعد ينزل من صدرك دون أن تضغطي عليه ولم يعد يبلل ثيابك أن حليبك لا يُشبع الطفل بل على العكس، فذلك يعني أن الطفل قد أصبح يكبر وينمو وهو يحصل على كفايته أولاً بأول ويجب عليك عدم القلق بل يجب أن تتاكدي أن هناك توافقاً بين إنتاج الحليب لديك وبين حاجة الطفل إليه. لاحظي أنه مع تقدم نمو طفلك سوف تلاحظين أنك حين تقومين بتعصير الثدي فلن ينزل منه الحليب على العكس من الأيام الأولى من ولادة المولود، حيث كان الحليب ينزل حين تعصرينه أو ينزل بشكل تلقائي، ولكن ذلك لن يحدث ولا يعني أن رضيعك يشعر بالجوع، ولذلك فيجب أن تستمري بعملية الرضاعة باطمئنان. توقعي أن بكاء طفلك المستمر ليس دليلاً على جوعه وحاجته للرضاعة، فهناك أسباب كثيرة تؤدي إلى بكاء الرضيع ومنها شعوره بالمغص والانتفاخات، بل إن تقديم الرضاعة له مع بكائه يؤدي لزيادة حدة المغص لديه بسبب عدم تخلصه من الغازات وإهمال الأم لعملية التكريع. لاحظي أن ظاهرة مص الطفل لإصبعه ليست دليلاً على الإطلاق على أن الرضيع يشعر بالجوع، لأن عادة مص الإصبع عند الرضع هي وسيلة لاستشكاف الجسم وتكون حواس الطفل مستعدة للاستكشاف عن طريق التذوق واللمس فهو يمص إصبعه كما أنه يمسك بلعبة طرية ومرنة ولا يرخيها بسهولة ويضعها في فمه.

علامات شبع الرضيع من حليب الأم

أهمية شرب الماء

لاحظي أنك سوف تشعرين باستمرار بأنك بحاجة للحصول على الماء والسوائل ولديك شعور دائم بالعطش مما يعني أن الحليب يتجدد في صدرك، وشرب الماء والسوائل الطبيعية والصحية يساعد على إدرار الحليب ويقلل من شعورك بالتعب والإرهاق مع استمرار الرضاعة، فلا تشعرين بالجفاف حيث تساعد السوائل عموماً على رطوبة خلايا الجسم ومنحك النشاط والحيوية.

توقعي أن تقومي بتغيير حفاض الطفل بعد كل رضعة وذلك في الأيام الأولى من عمره، وسوف يزعجك هذا الأمر غالباً ولكنه يدل على شبع الرضيع وأنه ينمو بشكل طبيعي، حيث إنه سوف يُخرج فضلاته بشكل طردي بعد كل رضعة، بحيث إنك سوف تلاحظين أنه بمجرد انتهائه من الرضاعة وتركه للثدي سوف يقوم بإخراج فضلاته.

راقبي لون براز رضيعك منذ الولادة وكذلك راقبي قوامه؛ فغالباً ما يتخلص المولود الجديد من العقي الأسود حسبما يطلق عليه بعد يومين أو ثلاثة من الولادة، وبعد هذه الأيام الثلاثة وغالباً في اليوم الرابع من ولادته سوف يكون لون برازه مائلاً إلى السيولة وليس سائلاً بشكل تام ولونه أصفر مائل إلى الفاتح وفي حال عدم شبع الرضيع سوف يصبح لون البراز أخضر مع رائحة كريهة، ويجب أن تنتبهي لهذه الملاحظة جيداً.

راقبي وسجلي لديك في مفكرة خاصة وزن رضيعك منذ ولادته، ويجب أن تعرفي من طبيبك معدل زيادة وزن الرضيع ومتى يجب القلق؟ لأنه من علامات النمو الطبيعي أن يزيد وزنه كل شهر وترتبط هذه الزيادة بالرضاعة الطبيعية ومدى نجاحها وحصوله على رضعات مشبعة، وبالتالي عدم الحاجة لأي وسيلة تغذية أخرى حتى يكمل شهره الرابع.

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أبريل 2025 08:57 صباحاً - عندما تمارس الأم الرضاعة الطبيعية كخيار أول لتغذية المولود وذلك للمرة الأولى في حياتها، فهي سوف تقع في دائرة بعض المعتقدات حول شبع وجوع المولود، ويصبح خيار إدخال الرضاعة الصناعية قائماً وهو خيار خاطئ يؤثر على صحة الرضيع ومناعته ويحرمه من فوائد الرضاعة الطبيعية التي لا تُحصى.هناك العديد من العلامات والإشارات الصحية التي تشير إلى أن الرضيع يحصل من الأم على وجبات من الحليب مشبعة بالنسبة له؛ ولذلك يجب أن تعرف الأم مثل هذه العلامات والإشارات؛ لكي تطمئن على صحة ونمو رضيعها، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتورة ميرفت رمضان، حيث أشارت إلى ما هيوهل تدل على شبع أم جوع الرضيع، ومعتقدات خاطئة توهم الأم بأن رضيعها لا يشبع، مثل طلب الرضاعة باستمرار ونومه المتقطع وغيرها من المعتقدات في الآتي:قد يهمك أيضاً: هل تؤثر الحالة النفسية للمرضعة على إدرار الحليب؟*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.