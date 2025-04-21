شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية ترقص أعلى المسرح على أنغام هتاف جمهورها لها (انتي عسل)

أثار مقطع فيديو لمطربة سودانية, تغني وسط جمهورها سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, الذي قام بتناقله على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنانة (مودة الحنينة), وهي ترقص على هتاف الجمهور لها أثناء إحيائها حفل حضره عدد من الشباب. جمهور المطربة تغنى باسمها وردد (مودة مالها؟ مودة عسل), لتردد الفنانة خلفهم وتتفاعل بالرقص بطريقة جعلت الشباب الحاضرون يصرخون مع تفاعلها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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