الخليج اليوم .. السعودية.. اختتام البرنامج الطبي التطوعي في مخيم الزعتري

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج التطوعي الثلاثين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن المقام في الفترة من 12 وحتى 17 أبريل 2025م، بمشاركة 12 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.





وقدم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز في الحملة الخدمات الصحية لـ1.141 مستفيدًا في عيادات الجلدية والنسائية وأورام العظام والأطفال وطب الأسرة والعلاج الطبيعي.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى المجتمع السعودي.